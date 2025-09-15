Cruzeiro: Leonardo Jardim pode contar com estreia de atacante em confronto contra o Bahia

Leonardo Jardim pode contar com estreia de atacante em confronto contra o Bahia - (crédito: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Keny Arroyo, contratação mais cara do Cruzeiro sob o comando do empresário Pedro Lourenço, pode estrear nesta segunda-feira (15), contra o Bahia, às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

Aliás, o atacante equatoriano que chegou do Besktas, da Turquia, terá uma “força-tarefa”, para facilitar a adaptação em Belo Horizonte. Assim, a mãe do jogador vai morar na cidade, pelo menos, até o fim deste ano. Enquanto o pai vai viver na ponte aérea Equador-Brasil, para ficar perto da família neste período.

Dessa forma, a ideia é que Arroyo tenha uma pessoa de confiança, para resolver questões particulares e o atacante conseguir focar no desempenho profissional, dentro de campo.

Além disso, o jogador vai ter um preparador físico à disposição na cidade, visando um desempenho satisfatório nas atividades diárias da Toca da Raposa. O Cruzeiro, portanto, vai fazer esse acompanhamento, após solicitação do staff do atleta. Segundo dados, Arroyo teve um crescimento durante os últimos meses quando estava acompanhado de um profissional na Turquia. O Cruzeiro contratou Keny Arroyo por mais de R$ 50 milhões, além de ter uma quantia prevista em caso de metas batidas. O atacante tem passagens pela seleção de base do Equador e já atuou em duas partidas na equipe principal, em 2024. Assim, o jogador vive a expectativa de representar seu país na Copa do Mundo de 2026.

