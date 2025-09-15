Carrascal vê forte concorrência, mas busca espaço no Flamengo

Um dos reforços da janela do meio do ano, Carrascal aproveitou a oportunidade que recebeu no domingo (14), na vitória sobre o Juventude por 2 a 0. O colombiano participou diretamente de gol pela primeira vez no Flamengo. O meia entrou em campo durante o segundo tempo e deu a assistência para Emerson Royal. No entanto, ele enfrenta forte concorrência no meio-campo e não consegue tantoas minutos.

O Flamengo tem cautela para adaptar o colombiano à equipe. Desde que chegou ao rubro-negro, ele atuou ao todo por 80 minutos em quatro partidas. Carrascal entrou nas partidas contra o Internacional (Libertadores e Brasileirão), Vitória e Juventude. Todas no segundo tempo. Contra o Jaconero, foi a partida que ele teve menos tempo para mostrar seu futebol, porém correspondeu bem e pode ganhar espaço nas próximas partidas.

???? Jorge Carrascal fez o seu jogo de maior Nota desde que estreou pelo @Flamengo (2-0 vs Juventude)! ???????? ? 12 mins jogados

????? 1 assistência

???? 1 grande chance criada

? 9/11 passes certos

???? 3/4 duelos ganhos

???? 1/1 drible certo

???? Nota Sofascore 7.4 pic.twitter.com/f4wDFmA0y9 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 15, 2025

“Um jogador que compete por posição, originalmente, com o Arrascaeta, que vive a sua melhor fase. Muito difícil para o jogador que chega competir com um dos melhores jogadores no Brasil no momento, senão o melhor. Mas também sabemos que ele pode render e performar em outras posições”, disse Filipe Luís.

“Pode jogar na direita, pode jogar no ataque. Estamos tentando dar todo o carinho para ele, para que possa se soltar e se adaptar o mais rápido possível, porque é um jogador que tem muito talento”, complementou.

Com o meia à disposição, o Flamengo agora foca na Libertadores. Na próxima quinta-feira (18), o Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes de La Plata (ARG) no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final.

