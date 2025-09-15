Torcedor do Atlético invade gramado na Arena MRV, tira foto com Neymar e vibra; veja

Um torcedor do Atlético Mineiro conseguiu tietar Neymar dentro de campo na Arena MRV no último domingo (14), no empate contra o Santos por 1 a 1, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro.

Imagens que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que um torcedor atleticano consegue uma foto com Neymar, que estava no banco de reservas após ser substituído no segundo tempo.

O torcedor invadiu o gramado para tentar uma selfie com o camisa 10 do Peixe. E conseguiu. Logo após a foto, ele sai segurado por dois seguranças do estádio, mas comemorando.

Após invadir o gramado da Arena MRV e conseguir tirar uma foto com Neymar, o torcedor do Atlético-MG vibrou com feito conquistado. ?????@canal_falamassapic.twitter.com/JewlyBSYTr — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 14, 2025

Neymar x Gramado

Neymar sentiu, sozinho, uma entorse no tornozelo logo no primeiro minuto da partida entre Atlético Mineiro e Santos, quando conduzia a bola no campo de ataque. Ele chegou a ser atendido, mas optou por continuar no confronto e deixou o campo aos 35 minutos da segunda etapa para entrada de Robinho Jr.

No entanto, após a partida, o atacante usou as redes sociais para disparar contra o gramado sintético do estádio mineiro. “Comprovado… Sintético é uma merda”, escreveu o camisa 10 do Peixe, em publicação que rapidamente repercutiu entre torcedores e veículos de imprensa. Vale ressaltar, portanto, que o atacante já havia se mostrado contrário ao uso de gramados artificiais em outras oportunidades. Aliás, na semana que antecedeu o duelo contra o Atlético, sua participação chegou a ser colocada em dúvida justamente pelo receio de atuar em campo sintético. Atlético Mineiro x Santos O confronto entre Atlético e Santos terminou empatado em 1 a 1. O Galo abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo com Igor Gomes. No entanto, no fim da partida, aos 40 minutos, Tiquinho Soares empatou ao converter um pênalti que ele mesmo sofreu. Aliás, o atacante do Peixe quebrou um jejum de quase cinco meses sem marcar. As equipes, que brigam para se afastar da zona de rebaixamento, somaram apenas um ponto. Portanto, com o resultado, o Atlético chegou aos 25 e o Santos aos 23, e ocupam a 13° e 16° posição, respectivamente.

