Real Madrid x Olympique de Marselha: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Madrid e Olympique de Marselha se enfrentam na 1ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 - (crédito: Arte: Jogada10)

O maior vencedor da Champions está de volta à competição. Nesta terça-feira (16), o Real Madrid recebe o Olympique de Marselha às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 1ª rodada da fase de liga do principal torneio de clubes do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Como chega o Real Madrid

O clube merengue faz sua estreia nesta edição da Champions e aposta no trabalho do técnico Xabi Alonso para voltar a conquistar o principal troféu do futebol europeu após uma temporada sem títulos em 2024/25.

Além disso, o Real Madrid vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol e aparece como o único time com 100% de aproveitamento nesta edição de LaLiga. Ao todo, o time bateu Osasuna, Oviedo, Mallorca e Real Sociedad nas quatro primeiras rodadas.

Outra boa notícia para o clube merengue é o retorno de Bellingham, que voltou a treinar com o restante do elenco após uma cirurgia no ombro. No entanto, o meia não deve ser utilizado nesta terça-feira.

Mesmo com a boa fase, o técnico Xabi Alonso segue com o departamento médico cheio. Isto porque Mendy, Camavinga, Endrick e Rudiger, lesionados, também estão fora da partida contra os franceses.

Como chega o Olympique de Marselha

Por outro lado, o clube de Marselha vai tentar surpreender o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu para começar o torneio com o pé direito. O Olympique conquistou o título da competição em 1993 e chega como atual vice-campeão do Campeonato Francês. Além disso, o time volta a disputar a principal competição de clubes da Europa após quatro temporadas fora.

No entanto, o Olympique faz um início de temporada irregular e ocupa somente a 7ª posição do Campeonato Francês. Isto porque, em quatro rodadas, o time venceu duas e perdeu duas. Porém, o clube de Marselha vem de uma goleada por 4 a 0 sobre o Loriente na partida mais recente e tenta levar o bom momento para o Santiago Bernabéu.

Por fim, o técnico Roberto De Zerbi não poderá contar com Rubén Blanco e Geoffrey Kondogbia, lesionados.

REAL MADRID X OLYMPIQUE DE MARSELHA

1ª rodada da fase de liga da Champions

Data-Hora: terça-feira, 16/09/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Alexander-Arnold), Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Ceballos (Valverde) e Arda Güler; Brahim Díaz, Vini Jr e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

OLYMPIQUE DE MARSELHA: Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd, Garcia; Angel Gomes, Hojbjerg; Greenwood, Gouiri e Weah; Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.

Árbitro: Irfan Peljto (Bósnia)

Assistentes: Senad Ibrisimbegovic (Bósnia) e Davor Beljo (Bósnia).

VAR: Dennis Higler (Holanda).

