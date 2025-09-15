Juventus x Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

Após meses de espera, está, enfim, na hora da volta da Liga dos Campeões! Nesta terça-feira (16/9), seis jogos marcam a abertura da Fase de Liga da edição 2025/26, sendo um deles um espetacular Juventus (ITA) x Borussia Dortmund (ALE), no Allianz Stadium, em Turim. A bola rola às 16h (de Brasília) no estádio bianconeri para a reedição da final de 1996/97.

Como chega a Juventus

Vindo de um excelente início de temporada, com três vitórias em três partidas, a Juventus chega com moral elevadíssima para mais um jogo em Turim. Afinal, o time do técnico Igor Tudor vem de vitória categórica em clássico contra a Inter, por 4 a 3, no último sábado (13/9), também no Allianz.

Tudor, então, rasgou elogios ao Dortmund, adversário desta terça, relembrando do amistoso entre as equipes na pré-temporada. Na ocasião, vitória da Juve por 2 a 1. Para este jogo, segue sem contar com Zhegrova e Milik. Já Chico Conceição e Miretti seguem como dúvida.

“(Eles são) um time muito forte, não só na Alemanha, mas também a nível europeu. Jogamos contra eles em um amistoso, agora é um jogo totalmente diferente. É legal, o primeiro jogo (da Liga dos Campeões) em casa e é um jogo de altíssimo nível e mal podemos esperar para começar”, afirmou em coletiva prévia ao duelo.

Como chega o Dortmund

Os visitantes também chegam a partir de um bom início de temporada, ainda que sem ser com 100% de aproveitamento. O time aurinegro tem sete pontos em nove possíveis na Bundesliga, vindo de duas vitórias sem sofrer gols. A equipe, treinada por Niko Kovac, também venceu seu compromisso pela Copa da Alemanha, chegando invicto para a estreia na fase de Liga da Champions.

A lista de desfalques, porém, é extensa. Afinal, o croata não poderá contar com sete jogadores lesionados. São eles: Süle, Silva, Schlotterbeck, Gross, Duranville, Enre Cam e Anselmino.

“Temos que nos esforçar muito, mas queremos mostrar amanhã (terça) que temos qualidades para prevalecer em Turim. Temos um time muito bom. Com nossos pontas, temos um ritmo decente, mas somos muito versáteis. Já tenho algo em mente para amanhã”, afirmou em coletiva antes da viagem à Turim.

JUVENTUS x BORUSSIA DORTMUND

Liga dos Campeões 2025/26 – 1ª rodada da fase de Liga

Data-Hora: 16/9/2025, terça-feira, 16h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

JUVENTUS: Di Gregório; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e McKennie; Koopmeiners, Yildiz e Vlahovic. Técnico: Igor Tudor

DORTMUND: Kobel; Ryerson, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Beier e Svensson; Adeyemi e Guirassy. Técnico: Niko Kovac

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Onde assistir: HBO Max

