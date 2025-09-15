Presidente do Santos reclama de pênalti em Neymar contra o Atlético: ”Gravíssimo”

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, criticou duramente a arbitragem do empate em 1 a 1 contra o Atlético-MG, no último domingo (14/9), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Em entrevista ao Seleção Sportv nesta segunda-feira (15/9), o dirigente destacou um lance envolvendo Neymar no início da partida como determinante para sua insatisfação.

Logo após finalizar, o camisa 10 santista sofreu um carrinho por trás de Gustavo Scarpa dentro da área, mas o árbitro Bruno Arleu de Araújo não marcou pênalti. Além disso, a jogada também não foi revisada no monitor, apesar da checagem do VAR, comandado por Wagner Reway.

“Tivemos um lance gravíssimo no primeiro tempo. Imagina se o Neymar se machuca numa entrada como aquela? E não houve sequer uma chamada para revisão. Isso nos preocupa, porque temos alertado, levado material, participado de reuniões, mas não notamos mudança na postura de árbitros e critérios do VAR”. afirmou Teixeira.

Presidente do Santos pede profissionalização e critério dos árbitros

O mandatário também reforçou que o Santos tem sido prejudicado por erros de arbitragem em sequência no Brasileirão. Além disso, voltou a defender a profissionalização da categoria.

“Um pênalti claríssimo que não foi marcado. Se tem um recurso tecnológico faz ao menos uma chamada ao árbitro para avaliar o lance. Fica aqui a nossa preocupação. Mais uma vez participaremos da reunião de arbitragem e esperamos que esses erros, que têm acontecido com muita constância e frequência, não interfiram nos resultados. Se tivéssemos um critério diferente, não para ajudar ou beneficiar ninguém, mas queremos critérios corretos. A gente luta pela reivindicação de uma profissionalização da arbitragem, mas infelizmente nesse ponto ainda temos muitas dificuldades e deficiências interferindo negativamente nos resultados em campo”, completou.

Apesar de também ter tido o zagueiro Zé Ivaldo expulso no segundo tempo após falta em Hulk, o clube concentrou sua queixa no lance do pênalti em Neymar.

