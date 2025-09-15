Neto deve desfalcar o Botafogo contra o Mirassol

O goleiro Neto deve ser desfalque no Botafogo. O time enfrenta o Mirassol, nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, em duelo atrasado do Campeonato Brasileiro. O jogador segue com dores na coxa direita e com dificuldade de mobilidade. Ele ainda realizará exames. A informação é do “ge”.

Contratado para substituir John, que rumou para Nottingham Forest, Neto deixou o campo nos acréscimos do primeiro tempo do jogo contra o São Paulo devido ao problema. Após chutar a bola, caiu com dores, recebeu atendimento e precisou sair.

O jogador, afinal, passará por exames na manhã desta terça-feira (16), quando saberá se há lesão e qual a gravidade do possível problema. No entanto, o arqueiro deve ficar fora do próximo jogo. Com isso, Léo Linck deve receber nova oportunidade.

O Botafogo, assim, enfrenta o Mirassol nesta quarta, às 19h30, em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro é o sexto colocado, com 35 pontos – o adversário está quarto, com 38.

Neto já sofre críticas no Botafogo

Ainda em processo de adaptação ao futebol brasileiro, Neto não teve bom desempenho na eliminação das quartas de final da Copa do Brasil. Além de não defender nenhum dos pênaltis dos vascaínos, muitos consideram que ele falhou na falta de Philippe Coutinho, deixando o rebote para Nuno Moreira abrir o placar na sequência. Por fim, o goleiro também falhou no gol da vitória do São Paulo, no último domingo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.