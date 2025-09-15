Depay exibe vista de cobertura milionária do hotel onde mora em São Paulo; confira

Depay exibe vista de cobertura milionária do hotel onde mora em São Paulo - (crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Um dos principais nomes do Corinthians, o holandês Memphis Depay mostrou em sua rede social neste domingo (14), a vista da cobertura do hotel Rosewood, onde mora em São Paulo.

Aliás, o local foi eleito a melhor suíte do mundo no HD Awards 2025, premiação da revista americana Hospitality Design, especializada em hotelaria.

Na imagem, é possível ver um jardim com variedade de plantas nativas da floresta tropical, com uma piscina de borda infinita, além da vista da cidade. Além disso, um dos cachorros de Depay aparece no registro. Ele tem três: Drako, Kleo e Boogie, da raça Dobermann.

O quarto do hotel, localizado no bairro Bela Vista, na Zona Central, tem a diária mais cara da Brasil, custando 50 mil dólares, aproximadamente R$ 266 mil.

Já a Penthouse Suite do Rosewood, cobertura onde o jogador vive, tem o valor de R$ 8 milhões por mês, de acordo com a “Itatiaia”. Ou seja, a suíte conta com uma diária de R$ 270 mil. A cobertura possui três pisos, mais de mil metros quadrados e capacidade para oito pessoas.

Depay no Corinthians

Recentemente, Depay completou um ano no Corinthians. Neste período, ele atuou em 52 partidas – sendo 42 como titular, entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Ao todo, marcou 15 gols e contribuiu com 14 assistências, ou seja, soma 29 participações diretas em gols desde que chegou no Timão.

