City demite funcionário que trabalhou com a camisa do United no Etihad Stadium

Torcida do Manchester City no Etihad Stadium durante clássico contra o United - (crédito: Foto: Carl Recine/Getty Images)

O Manchester City confirmou a demissão de um funcionário que apareceu para trabalhar vestindo a camisa do Manchester United durante o clássico entre as duas equipes no último domingo (14). A partida, disputada pela 4ª rodada da Premier League, terminou com vitória dos Citizens por 3 a 0, com show de Haaland.

O caso ganhou repercussão depois que um perfil no ‘X’ (antigo Twitter) publicou uma foto do funcionário atendendo no bar do setor 315 do Etihad Stadium. Na legenda, o usuário ironizou a situação.

“Engraçado o Manchester City permitir que um funcionário trabalhe de camisa do United no dia do dérbi”, escreveu.

Dessa maneira, a postagem chegou até o próprio City, que respondeu publicamente.

“Obrigado por nos avisar. Podemos confirmar que essa pessoa já foi desligada do cargo”, diz a publicação do City no ‘X’.

Thank you for making us aware of this. We can confirm that this individual has now been removed from their position — Man City Fan Support (@ManCityHelp) September 14, 2025

O perfil que revelou a situação já não existe mais na rede social, mas a resposta do clube continua disponível, registrada por diversos torcedores.

