Teixeira revela que Santos manda relatórios constantes à CBF sobre Neymar

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou nesta segunda-feira (15/9) que o clube tem enviado relatórios frequentes à CBF para detalhar o trabalho físico e médico realizado com Neymar. Em entrevista ao Seleção Sportv, o dirigente afirmou que o atacante vive um processo de evolução e tem demonstrado empenho nos treinamentos.

“Há um trabalho específico do Neymar e queremos que ele corresponda cada vez mais. E ele também. Notadamente, está se dedicando mais em treinos, em trabalhos específicos, fica até mais tarde em processo de recuperação. Estamos muito otimistas e esperançosos que o Neymar esteja se aperfeiçoando cada vez mais”, disse Teixeira.

Fora da última convocação da Seleção Brasileira, o camisa 10 foi cobrado pelo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, que pediu um nível ainda mais alto de desempenho. O italiano Carlo Ancelotti, comandante da Seleção, já declarou que mantém Neymar no radar e o chamará novamente assim que estiver 100% fisicamente.

De acordo com o presidente santista, a integração entre o departamento médico do clube e a confederação é constante.

“O acompanhamento da CBF é praticamente diário. O Santos envia relatórios, todos os esclarecimentos necessários do que é feito na parte física e de tratamento do Neymar. Há até um compromisso recíproco, com troca de informações entre médicos e fisioterapeutas das duas instituições”, disse o mandatário.

Presidente do Santos exalta relevância de Neymar

Teixeira reconheceu que o camisa 10 já não tem a mesma vitalidade da juventude, mas enalteceu sua relevância.

“Lógico que não é o mesmo Neymar de 20 anos atrás, mas é um Neymar que volta a ser importante, decisivo e com lances geniais. Continua sendo um jogador diferenciado no mercado brasileiro. O Neymar vem se aperfeiçoando e melhorando, não apenas jogando os 90 minutos, mas também em intensidade. Ele está recuperando condicionamento físico e mental, além da confiança de voltar a ser decisivo”, completou.

No último domingo, o atacante atuou por cerca de 80 minutos no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, mas desperdiçou duas boas chances, incluindo uma furada dentro da área após cruzamento de Lautaro Díaz.

