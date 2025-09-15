Cano alcança maior jejum de gols na temporada pelo Fluminense

O atacante Germán Cano não vive boa fase pelo Fluminense. Apesar de surgir como artilheiro do time na temporada, com 19 gols em 40 jogos, o argentino já não balança as redes desde 16 de agosto, em vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Desde então, foram cinco partidas sem gols para o ídolo máximo do Tricolor. A sequência ruim começou já no dia 23 de agosto, quando foi titular e atuou os 90 minutos em derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, pela 21ª rodada.

Depois, entrou apenas nos minutos finais do jogo de ida contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 28. Passou em branco na derrota por 1 a 0, atuando apenas 14 minutos. Três dias depois, jogou 88 minutos no empate por 0 a 0 contra o Santos, na Vila Belmiro.

Após a Data Fifa, o Fluzão voltou a campo para receber o Bahia, no Maracanã, em jogo válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor conseguiu o resultado (2 a 0), mas Cano entrou apenas nos sete minutos finais, sem fazer muita coisa.

Atacante do Fluminense chega a cinco jogos sem marcar

Por fim, o jogo contra o Corinthians, no último sábado (13/9), no Maracanã. Com Renato Gaúcho poupando quase todo o time, Cano, que hoje é reserva do Fluminense, atuou pelos 90 minutos. Perdeu duas boas chances e não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0. Assim, chegou aos cinco jogos sem fazer gols. A maior sequência era entre os jogos contra Vitória e Inter de Milão (ITA) – este, pelo Mundial de Clubes.

Ele passara em branco na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, bem como no jogo contra a Aparecidense (vitória por 1 a 0) e nas três partidas da fase de grupos do Mundial: contra Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e Sundowns (RSA).

