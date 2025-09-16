Candangão Feminino: Minas Brasília vence o Real Brasília e quebra escrita

O Minas Brasília quebrou uma escrita de seis anos no fim de semana. Aos derrotar o Real Brasília por 2 x 0 no último sábado, no Estádio Defelê, na Vila Planalto, pela quinta rodada da primeira fase, as Minas decretaram a primeira derrota das atuais hexacampeãs desde a primeira participação das Leoas do Planalto no Campeonato Feminino do Distrito Federal, em 2019. Todas as conquistas foram invictas. Em caso de hepta das favoritas, ficará registrada a primeira conquista com pelo menos um revés na campanha.
O Minas Brasília lidera o Candangão Feminino sozinho com 13 pontos. O Cresspom tem 10 e o Real Brasília ficou para trás com 9. No outros jogos do fim de semana, o Cresspom derrotou o Cruzeiro por 3 x 2 e o Legião goleou o Luziânia, por 4 x 0. A briga pelo topo da tabela segue aberta. Real e Cresspom têm um jogo a menos em comparação às Minas.
No primeiro jogo do fim de semana, os cartões amarelos mostraram o nível de rivalidade dentro das quatro linhas: dois para cada lado. No Defelê, o Real Brasília que, já havia perdido a liderança na última rodada, viu as rivais marcarem dois gols e abrirem seis pontos de distância. Ana Júlia e Palominha foram as autoras dos gols da vitória das Minas.
O Cresspom superou a equipe do Cruzeiro, com 3 x 2. Os gols da vitória foram da camisa 9 Leticia, da meia Silvania e de Ellen. Do outro lado, as vice-líderes viram a vantagem diminuir com Nat, na primeira etapa, e Duda, nos acréscimos do confronto.
Para encerrar o domingo, o Legião goleou o Luziânia por 4 x 0. A partida teve direito a hat-trick da camisa 10, Bello. Bruna também deixou o dela na partida. O Ceilândia folgou no fim de semana.
Com estes resultados, o Minas Brasília assegurou a liderança do Candangão Feminino com 13 pontos e um jogo a mais que os adversários. Na cola, o Cresspom ocupa a vice-liderança, com três pontos a menos. O Real Brasília ocupa a terceira colocação, somando nove pontos. De folga, o Ceilândia manteve na quarta colocação com seis pontos. Cruzeiro, em quinto, e Legião, em sexto, estão empatados com três pontos cada. O Luziânia ainda somou pontos no campeonato e dorme em último lugar.
No próximo fim de semana, é a vez do líder Minas Brasília enfrentar o lanterna Luziânia, enquanto Real Brasília e Cresspom duelam pelo segundo lugar. Ceilândia e Cruzeiro fecham a sexta rodada. Legião descansa. A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) vai divulgar os detalhes de locais e horários nos próximos dias.
