Jogo beneficente em Portugal contará com brasileiros campeões mundiais

Grandes atletas que foram estrelas do futebol mundial se unem por ato de caridade - (crédito: Foto: Divulgação)

O estádio José Alvalade, casa do Sporting, em Portugal, será palco, nesta segunda-feira (15), de um jogo beneficente entre lendas do país e de outras partes do mundo, como alguns brasileiros. Assim, o Legends Charity Games contará com a participação de campeões mundiais como Kaká, Cafu, Roberto Carlos, Puyol, além de Luís Figo. O principal objetivo da partida é arrecadar 1 milhão de euros (pouco mais de R$ 6 milhões na cotação atual) e doar a quantia para instituições de caridade. A expectativa é por um público de aproximadamente 50 mil pessoas.

Na equipe das lendas de Portugal, além de Figo, outros ilustres integrantes da equipe devem ser Ricardo Quaresma, Nani, Eliseu, Bruno Alves, Ricardo Carvalho e Pepe. Inclusive, o evento contará com a parceria do aplicativo “Flashscore”, que exibe resultados esportivos em tempo real e já soma mais de 175 milhões de downloads. Deste modo, com a colaboração estratégica, o aplicativo vai disponibilizar estatísticas e informações de cada jogador durante a realização da partida beneficente.

O Legends Charity Games é uma criação que visa comemorar o futebol, com a junção de históricos jogadores das mais variadas gerações, com o intuito de contribuir a uma boa causa. A propósito, o planejamento é que o evento ocorra anualmente até 2030 pelo menos.

Três brasileiros integram lista de melhores jogadores sub-20 no mundo

No levantamento divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES), três jogadores brasileiros estão na lista de melhores jogadores sub-20 do futebol mundial. São eles: Estêvão, jogador revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea, aparece na 4ª colocação entre os atletas sub-20 mais talentosos do mundo. Rayan (Vasco) está em 18º e Pedrinho (Zenit), em 20º.

O primeiro lugar do ranking ficou com o espanhol Lamine Yamal, destaque do Barcelona e considerado o jovem mais promissor do futebol mundial. Ele, aliás, é seguido pelo companheiro de clube Pau Cubarsí e por Warren Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain. Critérios da avaliação O CIES combina dois índices para definir o potencial das promessas: desempenho em campo, medido por estatísticas de jogos e nível de experiência, calculado a partir dos minutos jogados e da competitividade das ligas disputadas. Entre os outros nomes citados, o argentino Franco Mastantuono, recém-contratado pelo Real Madrid após se destacar no River Plate, aparece em 5º lugar. O Chelsea, inclusive, também emplacou mais um jogador: Jorrel Hato, classificado na 6ª posição.

