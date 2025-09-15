Boto afirma que polêmica “resultou em um Pedro diferente” no Flamengo

Diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto falou pela primeira vez publicamente sobre a polêmica que Pedro viveu no clube depois do Mundial de Clubes. O dirigente português afirmou que nunca houve intenção de vender o camisa 9 rubro-negro, apesar de um print vazado de um membro do departamento de futebol. Além disso, ele confirmou que o clube megou a proposta de clube do Qatar pelo camisa 9.

“Nunca houve uma intenção de vender, era uma altura em que o Pedro não estava sendo utilizado. Mas não havia uma intenção de vender por nenhum valor que não fosse aquele que nós sabíamos que o Pedro tem. O Pedro que está a jogar hoje. E é isso que é importante ressaltar, que tudo foi feito para que o Pedro atingisse a performance que ele é capaz de atingir e aquela que ele entrega hoje à equipe. Nós estamos muito satisfeitos com essa entrega. Tanto é houve uma proposta quase no final da janela na casa dos 18 milhões de dólares e que nós recusamos”, disse José Boto ao “Uol”.

Além da questão da venda, Filipe Luís também criticou Pedro publicamente por seu desempenho nos treinos. Diante disso, o jogador e staff cogitaram a saída do Flamengo. O atacante, por sua vez, se reuniu com o elenco, atribuiu a queda de produção e deu a volta por cima, recuperando a titularidade. Boto, entretanto, viu o lado bom disso tudo.

“O mais importante é que tudo aquilo que se falou, o que foi dito, o que foi público sobre o Pedro, resultou em um Pedro diferente. Um Pedro que ajuda muito o Flamengo e ajuda ele próprio na valorização como jogador. Todo resto são coisas normais que acontecem em clubes”, destacou Boto.

Pedro em 2025 no Flamengo

Na atual temporada, Pedro, aliás, já soma 12 gols e cinco assistências em 29 partidas. Além disso, um hat-trick na goleada de 8 a 0 sobre o Vitória pelo Brasileirão Série A. Seu contrato no Fla expira no fim de 2027, mas já há conversas para estender o acordo.

