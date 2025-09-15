Bayern terá desfalque importante na estreia na Champions contra o Chelsea

Raphael Guerreiro sofreu uma lesão muscular durante a goleada por 5 a 0 sobre o Hamburgo, na Bundesliga - (crédito: Foto: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

O Bayern de Munique terá um desfalque importante para a estreia na fase de liga da Champions. Raphael Guerreiro sofreu uma lesão muscular na região abdominal e não estará à disposição do técnico Vincent Kompany.

LEIA MAIS: City demite funcionário que trabalhou com a camisa do United no Etihad Stadium

De acordo com o clube, o problema aconteceu durante a goleada por 5 a 0 sobre o Hamburgo, no último sábado (13). O Bayern não divulgou prazo de recuperação, mas é quase certo que o lateral ficará fora do jogo contra o Chelsea, na próxima quarta-feira (17), pela estreia do time na Champions, além do próximo compromisso no Campeonato Alemão, diante do Hoffenheim.

Veja a publicação do Bayern:

Raphaël Guerreiro hat sich beim Spiel gegen den Hamburger SV eine kleine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen. ?? Gute Besserung, Rapha! ???? Alle Infos: https://t.co/4CPEWTrlP9 pic.twitter.com/XjlQRgk0ag — FC Bayern München (@FCBayern) September 15, 2025

Além de Guerreiro, os bávaros seguem lidando com baixas de longo prazo: Jamal Musiala, Alphonso Davies e Hiroki Ito continuam cedidos ao departamento médico e sem condições de jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.