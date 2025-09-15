Benfica x Qarabag: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica e Qarabag se enfrentam na 1ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 - (crédito: Arte: Jogada10)

Benfica e Qarabag estreiam na fase de liga da Champions 2025/26 nesta terça-feira (16). As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 1ª rodada da principal competição de clubes do futebol europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).

Como chega o Benfica

Atual campeão português, o Benfica vem de um tropeço em casa e precisa virar a chave para conquistar os primeiros pontos na Champions. Mesmo com um jogador a mais, o time sofreu o empate do Santa Clara nos acréscimos, em falha do capitão Otamendi, e ficou no empate por 1 a 1 na 4ª rodada do Campeonato Português.

Contudo, o Benfica está há 10 jogos sem perder, desde quando foi eliminado pelo Chelsea no Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos.

Além disso, a boa notícia fica por conta do retorno do lateral-direito Amar Dedic, recuperado de uma entorse no joelho direito. Porém, ele não deve começar a partida como titular.

Como chega o Qarabag

Por outro lado, o Qarabag vive um momento irregular antes de fazer sua estreia na Champions. Isto porque, nos três jogos mais recentes, o time somou apenas uma vitória, além de um empate e uma derrota.

Contudo, no recorte das últimas dez partidas, o time conseguiu seis vitórias, empatou duas vezes e perdeu em outras duas.

BENFICA X QARABAG

1ª rodada da fase de liga da Champions

Data-Hora: terça-feira, 16/09/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR).

BENFICA: Soares, Leandro Santos, Araújo, António Silva, Dahl; Ríos, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Schjelderup, Ivanovic. Técnico: Bruno Lage.

QARABAG: Kochalski; Matheus Silva, Mmaee, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Kady Borges, Abdellah Zoubir; Akhundzade. Técnico: Gurban Gurbanov.

Árbitro: Erik Lancrechts (Bélgica).

Assistentes: Jo de Weirdt (Bélgica) e Kevin Monteny (Bélgica).

VAR: Bram van Driessche (Bélgica).

