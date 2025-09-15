??dolo do Flamengo, Diego Ribas “trabalha” como gari no Rio de Janeiro

O ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas surpreendeu ao aparecer usando uniforme de gari nesta segunda-feira (15). O famoso de foi visto trabalhando com uma equipe de limpeza na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ele explicou detalhes da ação.

”Hoje conheci o universo do gari, entender como é o dia a dia, como que nós como sociedade podemos ajudar. Não tem forma melhor para isso do que estar dentro da arena junto com eles, entendendo e valorizando esse serviço que é essencial para nossa sociedade’’, afirmou Diego Ribas em vídeo.

Diego Ribas também atendeu os seguidores e até jogou uma altinha com um fã-mirim. Em cliques e vídeos, o famoso posou para fotos e conversou com trabalhadores e comunidade local.

Carreira de Diego Ribas

Em mais de duas décadas como atleta profissional, Diego Ribas, portanto, conquistou títulos no Brasil e na Europa, além de triunfos pela Seleção Brasileira, como a conquista de duas Copas América, em 2004 e 2007, e bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

Diego, aliás, atuou em oito clubes, seis deles em quatro países europeus. O jogador também defendeu o Flamengo, onde foi camisa 10 e assumiu o posto de capitão por longos anos. Além disso, é comunicador, empresário e mentor.

