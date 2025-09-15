Mulher de Coutinho, do Vasco, estreia como musa da Vila Isabel

Ainê Coutinho, esposa de Philippe Coutinho meio-campista do Vasco, realizou o sonho de se tornar musa da Vila Isabel, na última sexta-feira (12). Inclusive, a oficialização ocorreu durante a escolha do samba enredo que comandará o desfile da escola no Carnaval de 2026, na Avenida Boulevard 28 de Setembro.

A primeira experiência da empreendedora e companheira do jogador do Vasco foi repleta de emoção e bastante samba. Em uma publicação nas redes sociais, ela admitiu ser um momento especial.

“Estou nervosa, mas feliz. Sempre foi um sonho participar do carnaval e a Vila sempre foi uma escola que tive muito carinho. Sou cria da Zona Norte, vivi a vida toda na 28. A Vila é a realização de um sonho, vou me dedicar e quero estar presente e fazer parte da comunidade”, ressaltou Ainê.

O início da preparação ocorreu na última quarta-feira (10), quando a esposa de Coutinho compartilhou alguns detalhes de um ensaio fotográfico. Em seguida, quando ela estava no carro, a caminho do estúdio, ela demonstrou descontração com a ansiedade.

“Não tô pronta pra isso, tô pronta, nasci pronta”.



Companheira de jogador do Vasco dividirá espaço com outras musas

Depois de realizar a maquiagem e fazer a sessão de fotos, expôs o resultado nas redes sociais, e gerou expectativa para a sua estreia na quadra. Na mesma noite em que ocorreu a apresentação da Ainê, a diretoria da Vila Isabel causou surpresa no público ao comunicar que já havia uma definição envolvendo o samba-enredo.

A parceria entre André Diniz e Evandro Bocão venceu a disputa com homenagem a Heitor dos Prazeres no enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”, criado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

Além disso, o perfil oficial da Vila Isabel anunciou outras musas, que dividirão espaço com Ainê na avenida: Juliana Moraes, Gabriela Martis, Dandara Oliveira, Ciça Ferreira, Luiza Caldi, Monique Rizzeto e Yasmin Lima.