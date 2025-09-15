Fluminense retornará com os titulares contra o Lanús (ARG)

Após a derrota para o Corinthians, no último sábado (13/9), o Fluminense já voltou aos treinos e até encerrou sua preparação para enfrentar o Lanús (ARG), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta segunda-feira (15/9), o técnico Renato Gaúcho concedeu o último treino no CT Carlos Castilho, com a delegação viajando a Buenos Aires, capital da Argentina, na sequência.

Dessa forma, o treinador voltará com os titulares após poupar dez jogadores no revés para o time paulista, no Maracanã. Há um desfalque certo, porém: Samuel Xavier, com uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda.

Assim, é provável que Renato mande a mesma escalação que venceu o Bahia por 2 a 0, pela Copa do Brasil, na última quarta (10/9). Seriam, então, dez retornos em relação ao time que perdeu para o Corinthians, com somente o goleiro Fábio como remanescente.

Dessa forma, a escalação provável do Fluminense para o jogo das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (16/9), segundo o “ge”, é a que segue. Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.