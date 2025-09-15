Braithwaite se manifesta após romper o tendão de Aquiles em derrota do Grêmio

Martin Braithwaite manifestou-se nesta segunda-feira (15) nas redes sociais após a confirmação da ruptura do tendão de Aquiles do pé esquerdo na derrota para o Mirassol. O atacante escreveu que irá se empenhar para voltar o quanto antes a atuar pelo Grêmio e que “tudo acontece por uma razão”.

Logo após a partida, que ocorreu no sábado, na Arena, e terminou 1 a 0 para os visitantes, o Grêmio confirmou o diagnóstico.

“Por quê? Essa costuma ser a primeira coisa que vem à cabeça nesse tipo de situação. É óbvio que não estou feliz com isso, mas aceitar é o único caminho para seguir em frente. Tudo sempre acontece por alguma razão – ou isso é o que escolho acreditar. Por trás de cada obstáculo está uma oportunidade para crescer. Então recebo esse desafio de braços abertos. Essa será mais uma montanha que eu vou conquistar, com novas habilidades e aprendizados ao longo da jornada”, escreveu o dinamarquês.

Braithwaite deixou o campo no início do segundo tempo

Braithwaite deixou o campo aos nove minutos do segundo tempo após cair no gramado. Ele saiu de marca direto para o vestiário. O Grêmio não informou o tempo de recuperação, mas o jogador ficará seis semanas sem colocar o pé no chão, como é de praxe em lesões deste tipo, além do período de fisioterapia. Assim, deve ficar fora de ação de cinco meses a um ano.

Agora, Carlos Vinícius assume a condição de titular diante do Inter, no próximo fim de semana. O centroavante volta a ser opção após se recuperar de dores musculares nos últimos dias e não atuar diante do Mirassol. O técnico Mano Menezes também tem o jovem André Henrique como opção para a função.

Braithwaite é o artilheiro gremista na temporada, com 15 gols. Ele atuou em 35 jogos dos 47 feitos pela equipe na temporada.

