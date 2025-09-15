No final da fila no Vasco, Paulinho volta a jogar após quase dois meses - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Peça fundamental do Vasco na luta contra o rebaixamento em 2023, Paulinho está em baixa no clube. O volante voltou a jogar ontem, no empate com o Ceará, por 2 a 2, em São Januário. No entanto, a sua participação foi pequena, entrando apenas aos 41 minutos do segundo tempo.

Contudo, antes do jogo contra o Ceará, Paulinho esteve em campo pela última vez no empate em 1 a 1 com o Independiente del Valle, no dia 22 de julho, pela Copa Sul-Americana. Entre uma partida e outra, foram oito jogos vendo o Vasco jogar no banco de reservas.

LEIA MAIS: Próximos quatro adversários do Vasco surgem no “G-5”; veja

Logo, a partida contra o Ceará é uma prova que Paulinho está no final da fila com o técnico Fernando Diniz. O treinador preferiu improvisar Nuno Moreira como volante, após a substituição de Mateus Carvalho, no intervalo do jogo.

Assim, fica evidente que Paulinho só foi utilizado por causa das lesões de Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes, e pela suspensão de Hugo Moura. O volante tem contrato com o Vasco até o final do ano e a tendência é de que o vínculo não seja renovado.

Grave lesão atrapalha consolidação

Anteriormente, Paulinho era um jogador consolidado após uma boa temporada em 2023. No entanto, a grave lesão no joelho direito, sofrido em janeiro de 2024, atrapalhou a sua passagem pelo Vasco. O volante precisou passar por cirurgia. A recuperação durou 10 meses, dando tempo para o jogador atuar apenas nas últimas duas rodadas do Brasileirão do ano passado.

Em 2025, a expectativa era de que Paulinho conseguisse recuperar a sua titularidade no Vasco, mas isso não aconteceu. O volante perdeu espaço já sob o comando de Fábio Carille, que preferiu utilizar Tchê Tchê ou Jair como segundo homem do meio-campo.

Paulinho participou de 25 dos 51 jogos do Vasco na temporada. Apenas 10 como titular. O volante marcou um gol e deu uma assistência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.