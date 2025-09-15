Ginasta Flávia Saraiva assume namoro com filho de ídolo do Botafogo

A ginasta Flávia Saraiva assumiu que está em um novo relacionamento com o filho de um ídolo do Botafogo. Durante a realização do festival “The Town” em São Paulo, a medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024, foi vista ao lado do influenciador Tulinho Maravilha nos shows que ocorreram no Autódromo de Interlagos, na última sexta-feira (12).

Tulinho representa o apelido de Túlio Humberto Pereira Costa Filho, o primeiro filho de Túlio Maravilha, ex-atacante do Botafogo. Inclusive, ele tentou seguir os passos do pai e arriscou a carreira no futebol ao passar por clubes como Vila Nova e Aparecida de Goiânia, além de Taboão da Serra e São Caetano, ambos de São Paulo. Também fez testes no próprio Botafogo, Portuguesa, Oeste Barueri e até mesmo no Vasco, Entretanto, não teve êxito na empreitada de se consolidar como jogador profissional e desistiu da missão em 2018.

Depois da aposentadoria, ele decidiu se aventurar como influenciador e demonstra sucesso no mundo digital. Afinal, Tulinho é dono de um canal no YouTube, em que produz conteúdos diversos sobre futebol e conta com mais de um milhão de inscritos. No Instagram, a métrica é semelhante, pois ele conta com um milhão de seguidores.

Ex-zagueiro do Botafogo brilha na estreia em Portugal

Cria das categorias de base do Botafogo e com passagens pelo futebol da Bélgica, o zagueiro David Sousa iniciou sua trajetória, em Portugal, com o Casa Pia, da melhor forma possível. O defensor foi titular pela primeira vez na equipe portuguesa no duelo contra o Arouca e marcou seu primeiro gol pelo clube. Além do tento, Sousa também teve uma atuação sólida na defesa e ajudou seu time a vencer por 2 a 0, pelo Campeonato Português. Com as boas ações, o brasileiro recebeu o prêmio de craque do jogo.

