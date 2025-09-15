Diretor do Flamengo explica cenário para renovar com Filipe Luís

A diretoria do Flamengo está em tratativas para renovar o contrato com o técnico Filipe Luís. O diretor José Boto afirmou que busca estender o vínculo do treinador por mais duas temporadas. E, assim, mantém conversas com o empresário de Filipe. Além disso, ambas as partes estão confiantes por um desfecho positivo.

“Foi feita uma proposta de renovação a Filipe Luís. Ele sabe disso, está ciente de que queremos continuar com ele, pelo menos por mais uma temporada ou, provavelmente, por mais duas. A proposta foi feita para demonstrar a confiança que tínhamos nele depois da derrota para o Central Córdoba, tanto que isso já aconteceu há algum tempo”, disse José Boto ao “Uol Esporte”.

“Naquela ocasião, ele achou que ainda não deveria responder. Depois, já havia a vontade dele de ficar e a nossa vontade de que permanecesse, então seguimos tratando dessa questão. Até a semana passada, em Portugal, tive uma reunião com o representante dele e conversamos sobre a negociação”, finalizou o dirigente.

Boto também explicou que o contrato atual de Filipe Luís tem multa. No entanto, o dirigente reforçou que o treinador está ligado ao projeto rubro-negro.

“Tem, mas o clube queria ressarcir muito mais do que a multa que o Filipe tem no contrato, mas ele não quis ir. Não queria deixar o projeto, e era um bom clube europeu. Comecei a conversar com o representante dele, e seguimos em conversas para ver quando chegaremos a um acordo”.

Assédio europeu

Recentemente, o técnico Filipe Luís recebeu uma proposta para treinar a equipe do Fenerbahçe, da Turquia. Em coletiva no último domingo, ele confirmou que recursou a oferta. Diante disso, o diretor José Boto afirma que a postura dos clubes europeus não o surpreende.

“Esse assédio não me surpreende. Nós já sabíamos, e não foi isso que acelerou o processo. O agente, por ser muito requisitado e ter bastante trabalho, só conseguiu iniciar as conversas agora”, afirmou.

Com Filipe Luís, o Flamengo é o líder do Brasileirão Betano, com 50 pontos em 22 partidas. Além disso, o Rubro-Negro está nas quartas de final da Copa Libertadores e vai enfrentar o Estudiantes na próxima quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida.

