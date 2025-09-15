Lanús cobra Internacional na Fifa por atraso em pagamento de Aguirre

O Internacional encontra dificuldades para cumprir várias de suas tratativas envolvendo contratações de jogadores. A cobrança mais recente na Fifa que o Colorado é alvo tem o Lanús como autor. Assim, há três meses, o clube argentino denunciou o atraso da quitação de uma das parcelas, de setembro do ano passado, pelo lateral-direito Braian Aguirre.

O Inter confirmou o acerto com o jogador no dia 2 de setembro. Para concluir o negócio, o clube gaúcho prometeu desembolsar 1,4 milhão de dólares (pouco mais de R$ 7,9 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos do atleta. O clube gaúcho propôs também a compra de mais 25% do passe de Braian Aguirre, se ele batesse metas no Beira-Rio.

Há pouco tempo, o jogador argentino passou a reivindicar um aumento salarial e renovação contratual até o final de 2028. Vale relembrar que o seu atual vínculo é vigente até 2027. Contudo, esta tratativa ainda não teve um desfecho.

Aguirre ganhou mais espaço no Internacional nesta temporada depois de Bruno Gomes sofrer grave lesão no joelho esquerdo, que o tirou de combate de toda a temporada. Assim, até o momento, o argentino é o jogador que mais jogos disputou pelo Colorado no ano. Ao todo, ele esteve em 45 partidas das 47 possíveis, sendo 44 delas como titular. Além disso, ajudou com dois gols e quatro assistências.

Outras dívidas do Internacional

Além do acordo com o Lanús pelo lateral argentino, o Inter também se esforça para alcançar um novo acordo com o Flamengo pela tratativa por Thiago Maia. O Rubro-Negro já acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CRND) e exige o pagãmente de pouco mais de 1,47 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,3 milhões) pelo descumprimento do acordo. Há também a adição de R$ 500 mil por honorários advocatícios e custas do processo.

O Colorado também buscou entrar com uma ação na CNRD, pois há uma dívida do Atlético pela compra do meio-campista Patrick. Há também um débito com o Vasco pela venda do atacante David. O clube gaúcho alega que o Cruz-Maltino ainda deve dois milhões de euros (cerca de R$ 12,6 milhões na cotação atual)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.