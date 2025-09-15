Escalação do Palmeiras: com força máxima, time se prepara para enfrentar o River Plate

O Palmeiras deve ter força quase máxima para o duelo contra o River Plate. A partida, que ocorre nesta quarta-feira (17), às 21h30, em Buenos Aires, é válida pela ida das quartas de final da Libertadores. Com exceção do atacante Paulinho, o técnico Abel Ferreira tem todo o elenco à disposição. A principal dúvida, contudo, está na escalação do recém-contratado Andreas Pereira como titular.

A delegação alviverde, como citado, viaja com o elenco praticamente completo. Os meias Mauricio e Raphael Veiga, que eram preocupações, já estão recuperados. Eles, inclusive, ficaram à disposição no último jogo e não são mais problema. Além deles, os novos reforços Andreas Pereira, Jefté e Carlos Miguel foram inscritos e podem jogar.

Dúvida no meio-campo do Palmeiras

A grande e única dúvida na escalação do time titular está no meio-campo. O recém-contratado Andreas Pereira disputa uma vaga com Lucas Evangelista. O restante da equipe que enfrentará o time argentino, no entanto, parece já estar definido pelo treinador. A definição final, portanto, ocorrerá no último treino.

A preparação da equipe, aliás, se encerra nesta terça-feira (16). O elenco realizou um trabalho tático na tarde desta segunda (15). A comissão técnica comandou atividades em campo reduzido e treinou bolas paradas. O último treino ocorre na manhã de terça, antes da viagem para Buenos Aires.

Com essa dúvida no meio, um provável time titular já pode ser esboçado. A equipe deve ser: Weverton, Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (ou Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Este, enfim, será o terceiro mata-mata da história entre os dois clubes na competição. O Palmeiras venceu os argentinos em 1999 e 2020.

