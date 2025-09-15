Campeão do Mundo com a França anuncia aposentadoria aos 31 anos

Jogadores da França com a taça da Copa do Mundo de 2018 - (crédito: Foto: Matthias Hangst/Getty Images)

Samuel Umtiti, campeão do Mundo com a França em 2018 e com passagens por Lyon, Barcelona, Lille e Lecce, anunciou nesta segunda-feira (15) o fim da sua carreira profissional. O zagueiro de 31 anos gravou o vídeo de despedida no centro de treinos do Lyon e publicou nas redes sociais.

“Depois de uma trajetória cheia de altos e baixos, chegou a hora de me despedir. Sempre joguei com paixão e não me arrependo de nada. Quero agradecer a todos os clubes, presidentes, treinadores e companheiros com quem tive a chance de trabalhar. Obrigado, Lyon, Barcelona, Lille, Lecce e seleção francesa”, escreveu Umtiti.

Na temporada passada, o zagueiro não atuou nenhum minuto pelo Lille. Seu último jogo pelo clube francês foi em janeiro de 2024.

Veja a publicação do zagueiro campeão do Mundo em 2018:

A carreira de Umtiti foi marcada por lesões que exigiram várias cirurgias e o afastaram repetidamente dos gramados. Formado no Lyon, ele disputou somente 39 partidas nas últimas três temporadas.

