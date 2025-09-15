Coutinho reafirma boa fase no Vasco e alcança marca importante

Coutinho reafirma boa fase no Vasco e se torna o terceiro artilheiro da "era Diniz" - (crédito: Divulgação)

O Vasco não venceu o Ceará e frustrou os torcedores presentes em São Januário. Entretanto, como alento, Philippe Coutinho confirmou a boa fase em campo. O camisa 10 marcou de falta o primeiro gol do empate em 2 a 2, e se tornou o meia com mais gols marcados no Brasileirão, após a Copa do Mundo de Clubes, com quatro bolas na rede.

O uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, também marcou quatro gols, mas precisou de 11 rodadas para isso. Enquanto Philippe Coutinho precisou de oito jogos. Alan Patrick, do Internacional, e Matheus Pereira, do Cruzeiro, vem logo atrás, com três gols em 8 e 10 rodadas, respectivamente.

LEIA MAIS: No final da fila no Vasco, Paulinho volta a jogar após quase dois meses

Philippe Coutinho assumiu também a terceira posição dentre os artilheiros do Vasco sob o comando do técnico Fernando Diniz, com cinco gols. O camisa 10 ultrapassou Nuno Moreira, que marcou quatro vezes. Vegetti e e Rayan, com nove e sete bolas na rede, respectivamente, são os artilheiros

No jogo contra o Ceará, Philippe Coutinho completou 100 jogos com a camisa do Vasco. Ele soma 18 gols no total, mas 10 foram marcados em 2025. A temporada atual é a melhor em quantidade desde 2020, quando marcou 11 gols pelo Bayer de Munique, da Alemanha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.