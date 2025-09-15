Morre Merica, ex-jogador do Flamengo nos anos 70

Faleceu no último sábado (13), em Alagoinhas, no interior da Bahia, o ex-jogador do Merica, aos 72 anos. O ex-volante atuou nos anos 70 com a camisa rubro-negra e se tornou um dos grandes xodós da torcida na época.

Valdemiro Lima da Silva nasceu na cidade baiana de Santo Amaro da Purificação, em 1953. Surgiu para o cenário do futebol no Atlético de Alagoinhas. Antes que Bahia e Vitória conseguissem fechar negócio, o Flamengo conseguiu contratar Merica em 1975.

Pelo Mengão, disputou 182 partidas, vencendo 111, empatando 47 vezes e perdendo em 24 oportunidades, além de ter marcado nove gols. O jogador atuava como um camisa 5 clássico, sendo um ótimo cabeça de área.

Apesar de ter jogado com craques como Zico, Andrade, Atílio e Carlos Alberto Torres, não conquistou nenhum título relevante pelo clube. Em 1978, Merica deixou o Flamengo e fechou com o Bahia, sendo campeão estadual daquele ano. Depois, voltou ao Rio de Janeiro, onde defendeu o America e ainda passou por Sport, Nacional-AM e Confiança.

Nos últimos anos da sua vida, Merica viveu em Alagoinhas, onde trabalhava com o futebol amador. Além disso, também teve diversas aparições atuando pelo time de masters do Flamengo.



