Tottenham x Villarreal: onde assistir, escalações e arbitragem

Tottenham e Villarreal jogam nesta terça-feira, 16/9, pela 1ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2025/26. Este duelo será em Londres, no Tottenham Stadium, às 16h(de Brasília). Em bom momento e jogando em casa, os ingleses são favoritos. Mas o Villarreal, quinto colocado do Espanhol na temporada passada, é perigoso e começou bem a temporada, seguindo no Top 6 do Campeonato Espanhol.

Onde assistir

Os canais Space e HBO Max transmitem a partir das 15h45 (de Brasília).

Como está o Tottenham?

O técnico Thomas Frank, que comandava o Brentford e assumiu há poucas semanas no lugar de Ange Postecoglou, não terá Kulusevski, Radu Dragusin e James Maddison, além de Mathys Tel, não relacionado para este jogo.

Bergvall que fez gol e excelente partida no triunfo sobre o Aston Villa na rodada passada do Inglês, está confirmado no meio de campo. Mas o trio de ataque segue indefinido. Kudus, Richarlison, Simons e Kolo Muani lutam por três vagas, e a maior dúvida é se o técnico Thomas Frank entra com dois “9” autênticos (Richarlison e Kolo Muani) ou optará por um deles. Caso entre em campo, Kolo Muani fará sua estreia com a camisa dos Spurs.

“Se precisássemos que Muani jogasse, ele poderia jogar 90 minutos. Mas será que ele consegue jogar na intensidade e no nível que queremos? Contudo ele está pronto e estará na relação de amanhã. Então, isso é o mais importante.”, disseThomasFrank durante a conferência de imprensa.

Como está o Villarreal?

Do lado do Villarreal, o zagueiro Willy Kambwala e o atacante Moreno estão vetados. Mas a boa notícia é que o artilheiro Pepe, jogador do mês do Espanhol, está totalmente recuperado de dores musculares e será o comandante de ataque do Submarino Amarelo.

A novidade é a presença de Thomas Partey. Na coletiva desta segunda-feira, Marcelino disse que, apesar de todos os problemas que Partey está enfrentando, pois responde a acusações de assédio sexual, vai relacionar o jogador, que deve começar no banco:

Estou perfeitamente convencido de que ele está no mais alto nível mental para jogar a partida de amanhã. E, até o momento, ele não foi acusado de nada, ou seja, é inocente. Estamos encantados por Thomas estar conosco, por sua capacidade futebolística e seu nível humano. Temos um grande jogador, com grande experiência”, disse.

Tottenham x Villarreal



1ª rodada da fase de Liga da Champions 2025/26

Data e horário: 16/9/2025, 16h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspurs Stadium, Londres (ING)

TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Sarr, Bentancur e Bergvall; Kudus, Richarlison (Kolo Muani) e Simons. Técnico: Thomas Frank

VILLARREAL: Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Cardona; Pepe, Gueye, Parejo, Moleiro; Perez, Mikautadze. Técnico: Marcelino Garcia

Árbitro: Rade Obrenovic (ESL)

Auxiliares: Jure Praprotnik e Grega Kordez (ESL)

VAR: Alen Borošak (ESL)

