Brahimi aguarda visto de trabalho para ser anunciado pelo Santos

Último reforço do Santos para a temporada, o atacante Billal Brahimi aguarda os últimos detalhes burocráticos para que o clube o apresente. O argelino, de 25 anos, já chegou ao Brasil e passou nos exames médicos, mas ainda precisa obter o visto de trabalho para que o Santos o confirme, enfim, como novo jogador do Peixe.
Enquanto aguarda pelo visto, o clube não irá incluir o jogador nos treinamentos com o resto do elenco, nem o inscrever no Brasileirão. O Santos tem até o dia três de outubro para modificar a sua lista de jogadores, e acredita que, até lá, a situação de Brahimi já estará regularizada.
O atacante deve assinar com o Peixe até o final de 2026. Brahimi chega ao Santos depois de deixar o Nice, da França. O jogador chegou ao clube francês em 2021, onde se destacou e chegou a atuar em quatro partidas pela seleção da Argélia.
Entretanto, perdeu espaço e passou as últimas temporadas sendo emprestado. Primeiro ao Brest e depois para o Sint-Truiden, da Bélgica. Antes de deixar o Nice, chegou a defender os Aiglons por um minuto no Campeonato Francês, na derrota para o Toulouse.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.