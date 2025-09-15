Eagle contraria Textor e quer diretor britânico à frente da SAF do Botafogo

Ao contrário da bandeira branca que John Textor mencionou na semana passada, os acionistas da Eagle Football rejeitaram encerrar a disputa jurídica pelo controle da SAF do Botafogo. A holding quer o diretor Christopher Mallon à frente das decisões do futebol do clube alvinegro. O posicionamento foi protocolado na Justiça do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (15). A informação é do site “Uol”.

Na última quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, Textor sustentou que as discórdias jurídicas com a Eagle já tinham chegado ao fim. O controlador do Botafogo afirmou, então, que as partes haviam chegado a um entendimento. Porém, segundo a reportagem, o clima segue tenso nos bastidores.

Advogado britânico especializado em reestruturação empresarial, Mallon é um diretor independente nomeado pela Eagle Football Holdings durante o impasse com Textor. A ideia da empresa é tirar a autonomia do empresário norte-americano e que Mallon participe ativamente das deliberações do clube alvinegro.

Mallon tem poderes executivos e conta com o apoio de duas figuras-chave na holding: o CEO Michael Gerlinger e Michele Kang, presidente do Conselho do grupo e do Lyon).

A empresa também não desistiu de invalidar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas do Botafogo de 17 de julho de 2025 e da Reunião do Conselho de Administração do Botafogo de 17 de julho de 2025, assim como os negócios jurídicos baseados naquelas deliberações. A Eagle ainda afirma estar disposta a ouvir uma resposta sobre os termos exigidos até o fim de quarta-feira (17).

A Eagle, empresa da qual Textor é sócio majoritário, é dona de 90% do futebol do Botafogo (os outros 10% são do associativo). Os acionistas da holding, porém, romperam com o magnata norte-americano neste ano.

