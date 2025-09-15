Gabigol faz golaço, e Cruzeiro vence Bahia de virada

O Cruzeiro segue na caça ao líder e na briga pelo título brasileiro. Em noite de golaços, a Raposa venceu o Bahia por 2 a 1, nesta segunda-feira (15), na Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Esquadrão de Aço saiu na frente do placar com belo gol de Jean Lucas, mas a Celeste conseguiu a virada com Sinisterra, em bonita jogada de Matheus Pereira, e com uma pintura de Gabigol.
Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 47 pontos e segue na caça ao líder. Já o Bahia, por sua vez, perdeu a chance de entrar no G4 e segue em quinto, com 36. A Raposa volta a campo no próximo domingo (21), às 20h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão, enquanto o Esquadrão visita o Ceará, no sábado (20), às 18h30, no Castelão.
Bahia começa melhor, mas Cruzeiro equilibra o jogo
Apesar do título da Copa do Nordeste, o Bahia entrou em campo pressionado por causa da eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil. Dessa forma, o Esquadrão de Aço tentou dar uma resposta e pressionou o Cruzeiro nos primeiros 20 minutos. Afinal, foram três finalizações no alvo, sendo a mais perigosa com Acevedo, aos três, que deu trabalho para Cássio. Depois, Jean Lucas e Sanabria levaram pouco perigo.
Após a pressão inicial do Bahia, o Cruzeiro conseguiu equilibrar as ações. Assim, criou a sua chance mais perigosa aos 16 minutos, com o artilheiro Kaio Jorge. Em contra-ataque, o centroavante recebeu lançamento e ficou cara a cara com Ronaldo, mas chutou para fora. Contudo, o árbitro assinalou impedimento e anulou a jogada, a mais perigosa da Raposa nos primeiros 45 minutos.
Jean Lucas faz golaço, mas Cruzeiro vira na mesma moeda com Gabigol
Assim como no primeiro tempo, o jogo recomeçou animado e com o Bahia melhor. O Cruzeiro chegou a criar uma chance perigosa com Kaiki Bruno, aos 14 minutos, mas o Esquadrão de Aço parecia mais perto do primeiro gol. Afinal, pouco antes, Luciano Juba tirou tinta da trave em chute de longe. De tanto insistir, o time baiano abriu o placar. Aos 20, Jean Lucas recebeu na entrada da área e acertou uma sapatada: 1 a 0.
Após sofrer o gol, o Cruzeiro reagiu. O técnico Leonardo Jardim deixou o time mais ofensivo com as entradas de Arroyo, Sinisterra e Gabigol. E deu certo. Afinal, aos 31 minutos, a Raposa empatou. Matheus Pereira fez bela jogada individual e chutou no canto, mas a bola pegou na trave. No rebote, Sinisterra, atento, aproveitou e mandou para o fundo das redes. Tudo igual na Fonte Nova.
O Cruzeiro se animou com o empate. Por outro lado, o Bahia sentiu. Assim, a Raposa continuou em cima e não demorou para virar o placar. Se antes o empate saiu no rebote de uma bela jogada individual de Matheus Pereira, desta vez foi uma pintura. Aos 40 minutos, Gabigol recebeu na entrada da área e acertou lindo chute no ângulo, sem chances de defesa. Golaço para garantir a vitória celeste em Salvador.
BAHIA 1 x 2 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data: 15/09/2025
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Gols: Jean Lucas, 20’/2ºT (1-0); Sinisterra, 31’/2ºT (1-1); Gabigol, 40’/2ºT (1-2)
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende, 33’/2ºT), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 32’/2ºT); Kayky (Michel Araújo, 19’/2ºT), Sanabria (Cauly, 26’/2ºT) e Willian José (Zé Guilherme, 33’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Kauã Prates, 32’/2ºT); Lucas Romero, Matheus Henrique e Christian (Arroyo, 25’/2ºT); Wanderson (Sinisterra, 26’/2ºT), Matheus Pereira (Bolasie, 39’/2ºT) e Kaio Jorge (Gabigol, 25’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartões amarelos: David Duarte (BAH); Matheus Henrique, Christian, Gabigol (CRU)
