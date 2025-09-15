Venezuela abre conversas para ter o técnico Tite no comando da seleção

A Federação Venezuelana de Futebol iniciou conversas para contratar o técnico Tite. A entidade busca um novo nome para comandar a seleção no próximo ciclo de Copa do Mundo. A vaga ficou aberta após a renúncia do antigo treinador, Fernando Batista, que foi goleado por 6 a 3 pela Colômbia na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, em Maturín. Tite, que está sem clube, passará por uma cirurgia e ainda não definiu seu futuro.

A vaga no comando da seleção venezuelana, de fato, abriu na semana passada. O técnico argentino Fernando “Bocha” Batista renunciou ao cargo. A sua saída ocorreu logo após o insucesso da equipe em se classificar para a Copa de 2026. A federação, portanto, já busca um novo comandante para o ciclo do Mundial de 2030.

Tite, por sua vez, está desempregado há um ano, desde que deixou o Flamengo. O experiente treinador ainda avalia os próximos passos de sua carreira. Nos próximos dias, ele passará por uma cirurgia no joelho. Apenas depois de sua recuperação, então, ele deve tomar uma decisão sobre onde irá trabalhar.

A cirurgia do técnico, contudo, não é vista como um empecilho para os venezuelanos. A federação do país informou que não tem pressa para definir o novo treinador. Recentemente, o Fortaleza procurou Tite para assumir a equipe nordestina. Infelizmente, ele informou que não pretende trabalhar até o fim deste ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.