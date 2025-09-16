Vélez Sarfield x Racing: Onde assistir, escalações e arbitragem

Dois gigantes argentinos, Vélez Sarsfield e Racing, se enfrentam nesta terça-feira, 16/9, às 19h (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Libertadores 2025. O Vélez, que joga em casa, no José Amalfitani, foi campeão argentino em 2024 e eliminou o Fortaleza nas oitavas de final. Agora tenta usar o fator casa para largar na frente neste mata-mata.
Já o Racing, atual campeão da Sul-Americana e da Supercopa, passou nas oitavas pelo Peñarol e chega confiante para o clássico argentino. O vencedor deste confronto avança para a semifinal, onde enfrentará Flamengo ou Estudiantes, que iniciam seus duelos nesta quinta-feira, no Maracanã.
Como chega o Vélez?
O técnico Guillermo Barros Schelotto não deve contar com Braian Romero, que se recupera de uma lesão muscular. A baixa é bastante sentida, já que ele é o principal homem de frente da equipe. Por outro lado, há uma boa notícia: o goleiro Tomás Marchiori, que vinha treinando separado e era dúvida, foi liberado e está confirmado como titular no gol do Fortín. A esperança de gols está nas costas do jovem Maher Carrizo, atacante da seleção sub-20 da Argentina, que é o artilheiro do Vélez na Libertadores, com cinco gols.
Como chega o Racing?
O treinador Gustavo Costas tem um desfalque importante: Marcos Rojo, expulso na partida contra o Peñarol, cumpre suspensão. Colombo assume o seu lugar. No gol, Facundo Cambeses foi bem na última rodada, substituindo Gabriel Arias, mas a tendência é pelo retorno do experiente titular. No ataque, há uma disputa por uma vaga entre Vergara, Balboa e Vietto. Por outro lado, dois nomes já estão garantidos no trio ofensivo: Solari e Maravilla Martínez. Assim, Zaracho deve seguir no banco de reservas.
Vélez Sarsfield x Racing
Libertadores-2025 – Quartas de final (Ida)
Data e horário:16/9/2025, às 19h (de Brasília
Local: Estádio José Amalfitani, Buenos Aires (ARG)
VELEZ SARSFIELD: Tomás Marchiori; Gordon, Magallán, Quirós e Elías Gómez; RAliendro, Bouzat, Galván (Lanzini); Maher Carrizo, Michael Santos e Machuca. Técnico: Guillermo Barros Schelotto
RACING: Arias (Cambeses); Pardo, Santiago Sosa e Colombo; Martirena, Nardoni, Agustín Almendra e Gabriel Rojas; Solari, Maravilla Martínez e Vergara (Balboa ou Vietto). Técnico: Gustavo Costas
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
Auxiliares: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA).
VAR: Rodolpho Toski Marques (BRA)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.