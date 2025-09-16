River possui retrospecto negativo contra o Palmeiras na Libertadores

O Monumental de Núñez se prepara para mais uma noite grandiosa de Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira (17), o estádio recebe o confronto entre River Plate e Palmeiras, pelo jogo de ida das quartas de final da competição.

Em busca de reconstrução no cenário continental, o River tenta superar um rival que é um algoz no torneio. O Verdão é o terceiro adversário brasileiro que os Millonarios mais enfrentaram na Libertadores, atrás apenas de Cruzeiro e São Paulo.

Entretanto, o retrospecto é negativo para os argentinos. Em oito partidas, foram três vitórias alviverdes, três empates e duas vitórias do River. Por quatro vezes, os confrontos valeram por duelos da fase semifinal da competição.

Em 1999, o River venceu dentro de casa por 1 a 0, mas, no jogo de volta, perdeu por 3 a 0. Naquele ano, o Palmeiras conquistou sua primeira Libertadores. Vinte e um anos depois, em 2020, o Verdão venceu na Argentina por 3 a 0 e perdeu por 2 a 0 na volta, garantindo vaga na final que confirmou sua segunda conquista.

Além de todo o clima de rivalidade criada pelos confrontos anteriores, o duelo marca o reencontro de dois dos principais treinadores do continente nos últimos anos. Marcelo Gallardo e Abel Ferreira vivem momentos distintos de suas carreiras. Com dois títulos de Libertadores cada, o argentino tenta retomar o seu prestígio, enquanto o português quer brilhar mais uma vez com a equipe alviverde.



