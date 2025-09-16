Jair, do Vasco, informa que cirurgia foi bem-sucedida e que iniciará fisioterapia: “Mais um recomeço”

Jair em ação pelo Vasco na atual temporada antes de mais uma lesão - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Fora do restante da temporada, o volante Jair, do Vasco, operou o joelho direito nesta segunda-feira (15). Assim, o jogador publicou um vídeo em suas redes sociais para tranquilizar a torcida ao dizer que o procedimento foi bem-sucedido e revelar que o próximo passo da recuperação é o início da fisioterapia. Além disso, ele agradeceu as mensagens de apoio e citou que será um novo recomeço na carreira.

“Fala, meus amigos. Passando aqui para dizer que ocorreu tudo bem na cirurgia. Deus tem cuidado de cada detalhe na minha vida. Sou muito grato por tudo que ele tem feito. Eu sigo com Deus que é especialista em recomeços. Creio que será mais um recomeço na minha vida… Então, eu tenho fé que vou voltar melhor que antes. Agradeço a todas as mensagens de apoio. Agora é pensar na fisioterapia e a voltar a jogar o quanto antes”, disse, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair (@oficialjairr)

Dessa forma, o meio-campista teve uma séria lesão no joelho direito e vivia o melhor momento na temporada. Afinal, emendava uma sequência de partidas sob o comando do técnico Fernando Diniz e estufou a rede no clássico com o Botafogo, jogo de ida, pela Copa do Brasil.

Vale lembrar que o jogador se contundiu após uma entrada de Aderlan, do Sport, enquanto o árbitro Raphael Claus sequer marcou falta no lance. Dias depois, o Cruz-Maltino informou que o volante sofreu uma lesão multiligamentar: rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial, além de ter lesionado os meniscos.

Por fim, o clube carioca não estipulou publicamente o tempo de recuperação do atleta, algo de praxe. Mas fez questão de homenagear o volante nas redes sociais: “Vencemos uma vez e venceremos novamente. Juntos!”.

