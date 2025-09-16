??dolo do Manchester United critica momento do time na temporada: “?? deprimente vê-lo assim”

O Manchester United voltou a perder na Premier League, desta vez por 3 a 0 para o arquirrival Manchester City. Diante disso, o ídolo do clube, Rio Ferdinand, se mostrou assustado com o momento dos Red Devils e criticou o desempenho da equipe na temporada.

Além disso, o ex-zagueiro criticou o trabalho do técnico Ruben Amorim ao dizer que não há qualquer jogada para municiar Šeško, reforço do time na última janela de transferências.

“É deprimente ver o United assim”. A forma como permitimos que eles entrassem, marcassem os gols e tivessem oportunidades. Foi fraca, foi sem força, simplesmente faltou tudo”, disse.

No primeiro tempo, houve um equilíbrio entre os rivais, porém os Citizens abriram o placar com Foden. No entanto, na volta do intervalo, Haaland foi decisivo ao estufar a rede em dois momentos e sacramentar o triunfo.

“Achei que no primeiro tempo pressionamos bem e tivemos posse de bola em alguns momentos. Depois chegamos ao terço final e houve zero criatividade. – Defensivamente, achei que foi a coisa mais preocupante. Foi como uma faca quente cortando manteiga. Foi muito fácil.”, completou o ex-zagueiro, atualmente com 46 anos.

