Possível ampliação da Série D para 2026 enfrenta resistência entre os clubes

A proposta de ampliação da Série D em 2026 de 64 para 96 clubes tem enfrentado resistência entre os clubes brasileiros. Afinal, em reunião virtual com dirigentes já classificados, a CBF viu que a maioria se manifestou contrária ao aumento de vagas. A informação é do portal “ge”.
De acordo com os representantes, realizar tal mudança neste momento é injusto. Isso porque muitas equipes sem calendário nacional investiram em seus estaduais e garantiram a classificação em campo. Além disso, na visão deles, a inclusão de novos times às vésperas do torneio desvalorizaria o esforço feito ao longo da temporada.
“Nosso clube, sem calendário definido, investiu para conquistar uma delas (vagas) em campo. Se soubéssemos que seriam três vagas, o investimento poderia ter sido menor para buscar a terceira. Fizemos um esforço grande para alcançar a classificação e conseguimos. Considero, portanto, injusto mudar agora, depois de todo o trabalho feito pelos clubes em 2025 para garantir essa vaga”, disse Saullo Vianna, presidente do Nacional-AM.
“Apoiamos o presidente Samir (Xaud, da CBF) em suas decisões, mas nosso entendimento é que os clubes que conquistaram suas vagas de fato e de direito dentro de campo disputem o campeonato de 2026, e que quaisquer mudanças sejam estabelecidas apenas para 2027”, completou Giovanne Alves, presidente do Manaus.
Proposta de ampliação
A CBF pretende realizar mudanças no calendário das divisões inferiores do futebol nacional. Antes de uma possível ampliação da Série D, cogitou a criação da Série E, que não avançou em conversas com o Conselho Nacional de Clubes.
O debate que ganhou força, então, foi o aumento do número de participantes na Série D de 64 para 96 equipes. O acréscimo, portanto, de 32 clubes, com direito a uma vaga extra por federação. (156 clubes teriam calendário anual nas quatro divisões do futebol brasileiro).
A ideia do novo formato seria com 16 grupos com seis clubes cada, com turno e returno, sendo 10 jogos para cada clube. Dessa forma, os líderes de cada chave avançariam direto para a 3ª fase, enquanto aguardariam outros 16 clubes que sairiam da 2ª fase, que é uma espécie de repescagem.
Por fim, na repescagem, os 2º e 3º colocados de cada grupo disputariam um mata-mata que vale vaga na 2ª fase. Assim, todos os 32 clubes que alcançarem a 3ª fase garantem vaga na Série D do ano seguinte.
