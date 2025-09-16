River Plate x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras inicia sua batalha contra o River Plate nesta quarta-feira (17/9), às 21h30, no estádio Más Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Verdão chega nesta fase com a melhor campanha da competição e despachar o Universitario, do Peru, com tranquilidade nas oitavas de final. Em contrapartida, os ”Millonários” tiveram muita dificuldade e precisaram dos pênaltis para eliminar o Libertad e avançar de fase.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Globo, da ESPN e do Disney+.
Como chega o River Plate
O River Plate chega às quartas de final ainda invicto na Libertadores, somando três vitórias e cinco empates até aqui. Nas oitavas, a equipe de Marcelo Gallardo sofreu mais do que o esperado: empatou os dois jogos contra o Libertad-PAR e só confirmou a classificação nos pênaltis. Apesar da oscilação recente, o time argentino segue competitivo e tenta se apoiar na solidez defensiva para avançar.
Contudo, para este confronto, Gallardo não poderá contar com o meia Giuliano Galoppo, suspenso após a expulsão no jogo de volta contra o Libertad. Assim, a tendência é que o River mantenha a estrutura tradicional, com meio-campo combativo e a dupla ofensiva como principal referência. No mais, o técnico Marcelo Gallardo tem seu elenco completo à disposição e deve apostar na manutenção do 3-5-2 como sistema de jogo, liberando Montiel e Acuña para atuar como alas.
Como chega o Palmeiras
Por outro lado, o Verdão chega às quartas da Libertadores embalado pelo 4 a 1 sobre o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que reforça o bom momento ofensivo da equipe. Na competição continental, manteve 100% na fase de grupos e passou com autoridade pelo Universitario, goleando por 4 a 0 nas oitavas.
Aliás, com exceção ao atacante Paulinho, que só deve voltar em 2026, o Verdão conseguiu recuperar todos os jogadores para este duelo. Mauricio e Raphael Veiga ficaram à disposição contra o Inter, no jogo do último sábado, e estão à disposição. Além disso, Andreas Pereira, Jefté e Carlos Miguel, recém-contratados, já foram inscritos na competição e também ficam como opções para Abel Ferreira. Contudo, a equipe deve seguir o padrão que goleou o Internacional, com destaque para a dupla Vitor Roque e Flaco López.
RIVER PLATE X PALMEIRAS
QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES (JOGO DE IDA)
Data e horário: 17/9/2025, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Más Monumental, em Buenos Aires (ARG)
RIVER PLATE: Franco Armani; Lucas Martínez, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero e Gonzalo Montiel; Kevin Castano, Enzo Pérez, Ignácio Fernández e Marcos Acuña; Maximiliano Salas e Sebastián Driussi. Técnico: Marcelo Gallardo.
PALMEIRAS: Weverton, Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.