São Paulo encara tabu histórico contra a LDU em Quito pela Libertadores

São Paulo tem retrospecto ruim contra a LDU, fora de casa

O São Paulo terá um desafio histórico nesta quinta-feira (18), em Quito, pelas quartas de final da Libertadores: vencer a LDU em solo equatoriano, algo que jamais conseguiu em sua história. Em três confrontos disputados até hoje no país contra o adversário, o Tricolor saiu derrotado em todos, sofrendo nove gols e marcando apenas três.

A primeira visita aconteceu em 2004, ainda na fase de grupos da Libertadores. Com gols de Paredes, Espinoza e Urrutia, a LDU venceu por 3 a 0. Mesmo assim, o São Paulo terminou na liderança da chave, enquanto os equatorianos avançaram em segundo lugar.

O reencontro só viria em 2020, também pela fase de grupos. No Morumbis, os paulistas haviam goleado por 3 a 0, mas no jogo de volta sofreram nova derrota em Quito: 4 a 2, resultado que contribuiu para a eliminação do time de Fernando Diniz, enquanto a LDU seguiu adiante.

Mais recentemente, em 2023, os clubes se enfrentaram pelas quartas de final da Sul-Americana. A LDU venceu novamente no Equador, desta vez por 2 a 1. Apesar da vitória tricolor no jogo de volta, a eliminação veio nos pênaltis. O time equatoriano seria, posteriormente, campeão do torneio diante do Fortaleza.

O retrospecto negativo, no entanto, pode ser contrabalançado por uma lembrança recente positiva. Em 2024, pela fase de grupos da própria Libertadores, o São Paulo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, conquistando a primeira vitória de sua história em solo equatoriano no principal torneio continental.

Agora, a equipe de Hernán Crespo busca repetir o feito diante da LDU e, enfim, encerrar um tabu que já dura 20 anos.

