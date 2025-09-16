Transmissão da Champions League 2025/26 ganhará funcionalidades em streaming

A HBO Max inicia nesta terça-feira (16) a cobertura da fase de grupos da UEFA Champions League 2025/26 com duas funcionalidades inéditas: o Mosaico e os Melhores Momentos. As novidades têm como objetivo aprimorar a experiência do torcedor e oferecer maior controle sobre a forma de acompanhar os jogos.

O recurso Mosaico permite ao usuário assistir até quatro partidas simultaneamente em uma única tela. Além disso, o espectador pode escolher qual jogo terá a narração principal e alternar entre elas de maneira simples — pelo controle remoto ou pelo menu de áudio e legendas em dispositivos móveis.

Já o serviço Melhores Momentos oferece a possibilidade de rever lances importantes — como gols, faltas e cartões — durante a transmissão. Os clipes são atualizados em tempo real e acessíveis de forma contínua, ou seja, sem que o assinante precise sair da tela principal. Após assistir aos destaques, basta retornar à exibição do jogo ao vivo, sem interrupções.

UEFA Champions League 2025/26

A segunda edição do novo formato da Liga dos Campeões, que conta com 36 clubes participantes, se iniciará na tarde desta terça-feira (16). Agora, a competição conta com a “Fase de Liga”, em que todas as equipes fazem oito jogos — quatro em casa e quatro fora — contra adversários diferentes.

Os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto os times entre 9º e 24º disputam um playoff por vaga. A final está marcada para maio de 2026, em jogo único e estádio neutro.

A primeira rodada da terá 18 confrontos entre os dias 16 e 18 de setembro. O Real Madrid, por exemplo, encara o Olympique de Marselha já às 16h (de Brasília) desta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu. Antes, às 13h45 (de Brasília), o Arsenal encara o Athletic Bilbao em San Mamés.

Benfica e Juventus entram em campo no mesmo horário do Real Madrid. Os portugueses recebem o Qarabag no Estádio da Luz, enquanto os italianos encaram o Borussia também sob seus domínios.

Participação nacional atrai interesse

A edição 2025/26 se inicia com a presença de 56 jogadores brasileiros distribuídos entre clubes das cinco grandes ligas europeias. Algo, aliás, que tem reforçado a conexão do público nacional com a competição.

Atletas como Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid) e Bremer (Juventus) são nomes confirmados entre os inscritos para a fase de grupos.

Além das presenças de destaque, outros nomes chamam atenção por atuarem em clubes de menor expressão. Casos de Gabriel Sara, meia do Galatasaray; Luiz Júnior, goleiro do Villarreal, e Gabriel Pereira, zagueiro do Copenhagen.

Ao todo, apenas sete dos 36 clubes participantes não inscreveram jogadores brasileiros nesta edição. O atual clube de David Luiz, o Pafos, do Chipre, é o time com maior número de representantes nacionais: cinco. Além do zagueiro, o plantel ainda conta com Pedrão, Anderson Silva, Bruno Felipe e Jájá.