Corinthians trabalha para recuperar Depay em semana livre

O Corinthians vive uma corrida contra o tempo para recuperar Memphis Depay, peça central do ataque alvinegro. O holandês desfalcou a equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no sábado (13/9), no Maracanã, e é tratado como prioridade pelo técnico Dorival Júnior durante a semana livre de jogos.

Depay havia retornado recentemente de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, mas se machucou novamente contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil e pediu substituição ainda no primeiro tempo. Assim, a expectativa inicial é de que ele tenha condições de atuar já no próximo domingo (21/9), contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Aliás, a ausência do camisa 10 se soma a outras dores de cabeça para Dorival. No aquecimento contra o Fluminense, o meia Rodrigo Garro sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita e ficou fora da partida. Além dele, José Martínez (trauma no tornozelo) e Raniele (incômodo muscular) são dúvidas.

O atacante Gui Negão, em alta nas últimas rodadas, está fora por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.

A boa notícia é o retorno gradual de Yuri Alberto. Após um mês afastado, o centroavante vem entrando no segundo tempo nas últimas partidas e pode voltar ao time titular em Recife.

Com a vitória no Maracanã, o Corinthians chegou a 29 pontos e ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro, abrindo sete pontos de vantagem sobre o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O confronto com o Sport está marcado para domingo, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

