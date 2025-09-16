Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, comemora estreia pelo Al-Ahli: “Noite muito especial”

O atacante Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, estreou com vitória pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15). Afinal, o jogador entrou na volta do intervalo e ajudou sua equipe na virada por 4 a 2 sobre o Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, pela Champions League da Ásia.

“Foi uma noite muito especial para mim. Estrear em uma competição tão importante e já poder ajudar o time a conquistar uma vitória como essa me deixa muito feliz. O grupo mostrou força e união para buscar a virada, e tenho certeza de que esse é só o começo de uma trajetória de muito trabalho e conquistas aqui no Al-Ahli”, disse.

Na última janela de transferências, o atleta chegou ao clube árabe por 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). Assim, com um excelente cartão de visitas, o atacante tenta uma vaga entre os titulares da equipe, que volta a campo na sexta-feira (19), diante do Al-Hilal, pelo Campeonato Saudita.