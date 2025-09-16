Renan Lodi treina no CT do Athletico após pedido de rescisão com Al-Hilal

Depois do pedido de rompimento de contrato unilateral com o Al-Hilal, o lateral-esquerdo Renan Lodi está em solo brasileiro. Assim, o jogador retornou a Curitiba e irá utilizar a estrutura do CT do Caju, do Athletico, para manter a forma física, enquanto aguarda a solução de sua situação com o clube árabe. A informação é do portal “ge”.
Dessa forma, o atleta está na capital paranaense desde o final de semana e está decidido a não retornar mais à Arábia Saudita. Ele notificou a direção árabe sobre o rompimento de seu contrato, que iria até junho de 2027.
No momento, Lodi alega que tomou essa decisão depois de não ser inscrito no Campeonato Saudita. Com a ausência nesta competição, o jogador não poderia fazer mais do que 12 partidas na temporada, sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi.
Nesse sentido, os representantes do jogador se apegam ao artigo 15 do Regulamento sobre o Estatuto de Transferências de Jogadores da Fifa. Ele dá ao atleta o direito de romper o vínculo se não participar de pelo menos 10% das partidas na temporada. Diante desse cenário, eles pediram uma liminar na Fifa para que possam inscrever o atleta em um novo clube.
Por fim, cabe ressaltar que Renan nunca escondeu de ninguém que sonha em voltar para o Furacão. Entretanto, ele sabe que ainda tem mercado na Europa e tenta resolver a pendência com o Al-Hilal para buscar um novo clube, de forma concreta, em até dois meses.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.