Reforços do Vasco dão resposta rápida e elevam o nível do elenco

A janela de transferências fechou há duas semanas, mas os jogadores que chegaram ao Vasco já deram sinais de que são reforços de verdade. No empate com o Ceará, por 2 a 2, Cuesta, o último a chegar, estreou com gol, após assistência de Andrés Gomez, a segunda dele que sequer completou 90 minutos em campo.

Os colombianos deixaram boa impressão além do gol e das assistências. Cuesta chegou para ser titular da zaga e deve ser o escolhido para substituir Lucas Freitas, no clássico com o Flamengo, domingo (21), no Maracanã. Seu companheiro de posição será Robert Renan, que já caiu nas graças dos torcedores ao se destacar contra o Botafogo e Ceará.

Outro titular recém-chegado é o volante Barros. Cria do Vasco, o jogador retornou ao clube após se destacar no América-MG. Ele disputou cinco partidas, as últimas quatro como titular, condição que deve continuar até a volta de Tchê Tchê, que se recupera de uma lesão muscular

Thiago Mendes e Matheus França completam a lista de reforços do Vasco. Os jogadores ainda não conseguiram sequência, mas isso se explica pela falta de ritmo de jogo. O volante estava no Al-Rayyan, do Qatar, segue em processo de adaptação ao futebol brasileiro. Já o meia-atacante conviveu com lesões no Crystal Palace e quase não jogou na última temporada na Inglaterra.

