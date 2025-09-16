Esposa de Lyanco, Yasmin expõe ameaças e critica invisibilidade do papel da “mulher de atleta”

A modelo Yasmin Volpato, casada com o zagueiro Lyanco, expôs nas redes sociais parte das ameaças que vem sofrendo desde o empate entre Atlético-MG e Santos, no último domingo (14), pelo Brasileirão. De acordo com o desabafo, ela também tem lidado com o que chamou de “invisibilidade do papel da mulher de atleta em momentos de crise pública”.

O zagueiro já vinha sendo questionado por comportamentos excessivos há uns jogos, mas os debates acerca do tema se intensificaram após a última rodada do Brasileirão. Especialmente pela discussão envolvendo um lance mais duro em Neymar, na Arena MRV.

“As mãos que te aplaudem são as mesmas que digitam coisas horríveis nas redes sociais. Mesmas que até ameaçam a nossa família. […] A tal esposinha tem nome, tem história, tem renúncias e tem uma fortaleza dentro dela”, disse em um trecho.

Desgaste nas redes e dentro de campo

O vídeo de Yasmin veio à tona um dia após o empate em 1 a 1 entre Atlético e Santos, na Arena MRV. Em dos lances mais comentados da partida, Lyanco cometeu um pênalti em Tiquinho Soares, que resultou no gol de empate da equipe santista.

A atuação do defensor se alinhou à postura excessiva e gerou forte repercussão negativa até mesmo entre torcedores. Isso porque a fase também não contribui, visto que o Atlético-MG amarga um jejum de cinco jogos no Brasileirão.

Na sequência da publicação, a modelo ainda relatou que sua família passou a ser alvo de fortes ataques virtuais. Ela também mencionou sobre a carga emocional enfrentada por quem vive e lida com julgamentos nos bastidores da rotina esportiva.

“Lembrando que essa é a MINHA vida, a MINHA opinião. Falo da MINHA HISTÓRIA, do MEU testemunho e no MEU Instagram. E isso não é SÓ sobre futebol e nem um lamento, mas apenas um RELATO dos bastidores que você não vê. Não sente, provavelmente não entenderá, mas julgará”, escreveu na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Y A S M I N (@yasminvolpato)

Polêmicas recentes de Lyanco

O atrito com o astro santista começou após o zagueiro atleticano empurrar o camisa 10 durante uma disputa de bola ainda no primeiro tempo. Neymar, então, levanta irritado e responde com um empurrão no defensor. Após a partida, o dublador Gustavo Machado revelou o teor do bate-boca entre a dupla.

“‘Tá’ louco c****? Vai tomar no c*. Tá pensando que é quem, seu merd*? Pra que isso?”, teria dito Neymar.

Além do episódio contra o Santos, o zagueiro esteve no centro de outra polêmica após a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Isso porque o defensor fez um post considerado ofensivo ao ironizar o arquirrival em seu perfil nas redes sociais. Ele apagou a publicação pouco depois da repercussão.

“A vida é desse jeito: ou você abaixa a cabeça e enfraquece ou levanta a abeça e enfrenta como homem! Boa a todas as meninas, menstruaram e viraram mocinhas! Feliz dia”, escreveu.

E a situação no Atlético?

Também não vai nada bem. Com os recentes tropeços, o Alvinegro mineiro ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. A equipe está a apenas três pontos da zona de rebaixamento e ainda busca uma retomada de desempenho para se afastar das últimas posições na tabela.

Enquanto isso, o zagueiro tenta recuperar o foco em meio às críticas externas e à instabilidade vivida pelo time dentro das quatro linhas.