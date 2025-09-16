Rossi: “Sei o que é a Libertadores para o Estudiantes”

O Flamengo inicia nesta quinta-feira o confronto das quartas de final da Libertadores, diante do Estudiantes. O confronto será especial para o goleiro Rossi, que tem passagem pelo clube argentino. Em coletiva no Ninho do Urubu, nesta terça-feira (16), o arqueiro de seus momentos pelo clube de La Plata e até mesmo já jogou contra o seu ex-clube na Argentina.

“Eu jogava em um time lá que hoje tá na série b, eu joguei na série c. O Estudiantes foi o primeiro time da série A que me comprou, cheguei lá muito novo, com 19 anos, e cheguei pra jogar na reserva/sub-23. Consegui jogar lá um ano e meio, três jogos no profissional e depois fui emprestado, depois fui para o Boca. Mas cheguei a enfrentar o Estudiantes jogando pelo Boca, e teve um jogo marcante. Teve um jogo no estádio do Estudiantes, acho que vencemos 1×0 e consegui pegar um pênalti lá… A gente ganhou ou empatou o jogo, tenho essa lembrança positiva contra eles”, contou.

“Estudiantes foi uma aposta. Tinham dois goleiros experientes e eu era a aposta futura. Joguei pouco, eu era muito novo ainda. Não tinha experiencia na Série A, era muita diferença no ritmo de jogo. Eu fui para o Defensa y Justicia emprestado para disputar pela titularidade. Consegui ser titular e começou a minha sequência Série A da Argentina. Chamei atenção do Boca, eles confiaram em mim. Tentaram me tirar, mas tiveram que conversar com Estudiantes e com Chacaritas que tinham o direitos. O Boca me comprou e começou a minha história lá”.

Duelo difícil

Falando sobre o jogo, Rossi espera uma partida complicada, mas vê fator Maracanã diferencial para dar condições para avançar à semifinal da competição.

“Eu joguei lá no Estudiantes, sei o que é a Libertadores para o Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores. Seja na Argentina, na Venezuela, no Equador… sabemos da dificuldade de cada jogo. Mas dentro do campo são 11 contra 11, tem questões táticas, técnicas e físicas também. Acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico também. Mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo, para depois buscar a classificação lá. Eu acredito que se a gente fizer um bom primeiro jogo aqui, tem muitas chances de conseguir essa vaga na semi, mas são 200 minutos, vai ser duro – comentou no Ninho.

“A gente encara nosso jogo em casa como se fosse qualquer outro, contra qualquer outra equipe. Em casa, a gente vem se destacando muito, tendo o fator Maracanã muito importante, vem fazendo a diferença. Acho que o Estudiantes vai querer levar para o desconforto, como ele (técnico do Estudiantes) falou, mas nossa perspectiva e ideia não vai mudar. A ideia que o Filipe (Luís) quer. Não vamos mudar do que a gente vem mostrando, seja em casa ou fora”, disse Rossi.

Eliminações pesam?

Rossi também foi questionado pelas eliminações contra Olimpia e Peñarol, em 2023 e 2024, respectivamente. Ele, muito tranquilo, deixa essa questão para o passado e garante foco para os próximos do Flamengo.

“O que aconteceu, já passou. Na fase de grupos, tivemos alguns altos e baixos, no Brasileiro sempre mantivemos a força do grupo. Fizemos um grande Mundial e hoje viemos de uma boa sequência também. A gente não perdeu o foco, sabemos que cada jogo é uma final, como vai ser agora na quinta feira, e depois no domingo (contra o Vasco, pelo Brasileiro), e depois… e assim até o final do ano. Mas sabemos que dependemos de nós, de fazer um bom trabalho e entrar concentrado no jogo. Esses jogos são decididos nos detalhes e isso vai fazer a diferença na reta final”, ressaltou.

Se avançar…

Quem passar de Flamengo e Estudiantes irá enfrentar Vélez Sarsfield (ARG) ou Racing (ARG) na grande semifinal. Do outro lado da chave estão River Plate (ARG) e Palmeiras, no confronto mais esperado da edição, e LDU (EQU) e São Paulo.

