Flamengo terá retornos para jogo contra o Estudiantes

O Flamengo pode ter retornos para o duelo pela Libertadores. O atacante Bruno Henrique e o lateral Varela devem retornar ao time para o jogo no Maracanã. Os dois, afinal, foram desfalques no jogo do último domingo (14), contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

Bruno Henrique volta após se queixar de dores e fazer um controle de carga. Do outro lado, Varela, que voltou da Data Fifa com um quadro de pubalgia, treinou normalmente com o grupo nesta terça-feira (16) e tende a ser relacionado.

No entanto, Jorginho e Alex Sandro ainda seguirão como desfalques. O meia sofreu um edema muscular na coxa esquerda, enquanto o lateral segue tratando uma lesão na panturrilha esquerda. Por fim, Pulgar está em fase final do tratamento da cirurgia no pé direito. O volante terá pelo menos duas semanas de treinamento com a fisioterapia no campo antes de treinar com o grupo.

Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de volta será na próxima semana, em La Plata, na Argentina. Quem passar irá enfrentar Vélez Sarsfield (ARG) ou Racing (ARG) na grande semifinal.

