Corinthians x Juventude (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

As Brabas chegam para esta fase da competição ainda em clima de festa. Afinal, no último domingo (14/9), venceram o Cruzeiro na decisão do Brasileirão. O clube confirmou a hegemonia dos últimos anos e conquistou o hepta. Lucas Piccinato poderá manter a base que venceu o Cruzeiro. No entanto, não está descartado que algumas atletas sejam preservadas. Aliás, o Timão eliminou a Raposa na fase anterior e vem empolgado para buscar mais um título na temporada.

Por outro lado, o clube gaúcho está em meio à disputa do Gauchão. Aliás, o último jogo foi no dia 7, na derrota por 1 a 0 para o Inter, em Caxias do Sul. Desde então, a equipe tem aproveitado os dias de treinos. Em sua primeira participação na Copa do Brasil, as Jaconeras tem um bom exemplo de superação no mata-mata anterior. Diante do Fortaleza, a classificação foi nos pênaltis, depois de um 2 a 2 no tempo normal. A goleira Renata teve atuação importante nas penalidades ao defender uma das cobranças. Agora, vai em busca de eliminar as campeãs nacionais para seguir no torneio.

CORINTHIANS X JUVENTUDE

Quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Data e horário: 16/9/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

CORINTHIANS:Nicole; Thaís Ferreira, Érika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez (Vitória Yaya), Andressa Alves (Vic Albuquerque), Duda Sampaio (Letícia Monteiro) e Gabi Zanotti; Jaqueline e Jhonson.Técnico: Lucas Piccinato.

JUVENTUDE: Thais Amorim (Renata); Teté, Bruna Emília, Beta, Rayane Pires e Carol Ladaga; Bell Silva (Leka) e Dani Venturini; Dani Silva (Teté), Kamile Loirão e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.

Árbitro: Jady Jesus Caldas (BA)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP)