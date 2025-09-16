PSG x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão da Champions League, o PSG iniciará sua campanha rumo ao bi nesta quarta-feira (17/9), quando recebe a Atalanta, no Parc des Princes, em Paris, a partir das 16h (de Brasília). É, afinal, o jogo que abre os caminhos para as equipes, valendo pela rodada inaugural da Fase de Liga do principal torneio de clubes da Europa. Saibamos, então, como chegam os adversários.

Como chega o PSG

O PSG já se recuperou da surpreendente derrota por 3 a 0 para o Chelsea na final do Mundial de Clubes – partida que encerrou a temporada 2024/25. Assim, chega para sua estreia na Champions League com 100% de aproveitamento, já que venceu todos os seus quatro compromissos pela Ligue 1 até aqui.

A notícia ruim para o técnico Luis Enrique, porém, fica por conta da ausência de Dembelé. O craque, eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões passada, sofreu uma lesão na panturrilha direita atuando pela França durante a Data Fifa e, por isso, não vai a campo. Doué (melhor jogador da final contra a Inter) e Beraldo, também machucados, são outros desfalques do espanhol.

Como chega a Atalanta

Uma das sensações do futebol europeu nas últimas temporadas, a Atalanta chega para sua quinta participação na Liga dos Campeões – todas de 2019/20 para cá. A melhor delas? Exatamente nesta primeira temporada citada, caindo diante do próprio PSG (de Neymar e cia) nas quartas de final. Na última, em 24/25, até terminou à frente do Paris na Fase de Liga, mas caiu perante o Club Brugge (BEL) nos playoffs.

E, após dez anos de Gian Piero Gasperini no comando, o italiano se despediu rumo a Roma, com o croata Ivan Juric assumindo o cargo. Seu início não foi excelente, empatando os dois primeiros jogos oficiais à frente do time de Bérgamo.

Em sua terceira partida, porém, veio o primeiro show. 4 a 1 para cima do Lecce, com grande atuação de de Ketelaere e Zalewski. Musah, contratado junto ao Milan, entrou na equipe e corre por fora na briga por titularidade.

Afinal, o volante brasileiro Ederson é um dos desfalques de Juric. Além dele, o croata não contará com Scamacca, Kolasinac e Bakker – todos lesionados. Já o atacante Lookman, que forçou saída durante a janela, mas permaneceu, não foi relacionado.

PSG x ATALANTA

Liga dos Campeões 2025/26 – 1ª rodada da fase de Liga

Data-Hora: 17/9/2025, quarta-feira, 16h (de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Barcola, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini, Hien e Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic e Zalewski; de Ketelaere, Maldini e Krstovic. Técnico: Ivan Juric

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

Assistentes: Stéphane De Almeida (SUI) e Jonas Erni (SUI)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Onde assistir: Space e HBO Max

